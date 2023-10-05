民進黨台北市議員王世堅喊話台北市長蔣萬安，今日準備鍋子和米要送給蔣萬安，提醒蔣萬安為開發設子島，應該立刻要求相關局處進駐社子島埋鍋造飯，以宣示市府決心，化解居民疑慮，排除開發障礙。（丁上程攝）

台北市長蔣萬安5日赴議會施政報告，民進黨台北市議員王世堅依循往例送上禮物鍋子和米，他表示，基泰大直受災戶寧與基泰合意重建，不願由市府公辦都更，蔣萬安為開發設子島，應要求相關局處進駐社子島埋鍋造飯，以宣示市府決心，重拾市民信心。國民黨台北市議員游淑慧則喊話，內政部長林右昌面對面溝通。

王世堅指出，今日準備鍋子和米要送給蔣萬安，提醒蔣萬安為開發設子島，應該立刻要求相關局處進駐社子島埋鍋造飯，以宣示市府決心，化解居民疑慮，排除開發障礙。

他說，社子島居民已忍受委屈60年，市府應要立刻宣示開發社子島的決心，還給社子島民公道。且基泰大直上月因施工不慎，造成鄰房下陷，25受災戶和基泰建設達成合建協議，雖然尊重並祝福受災戶的任何決定，但也凸顯弔詭的現象。

王世堅分析，受災戶寧可和毀損他們家園的惡質建商重建，也不願意交給市府公辦都更。民間認為，市府蓋的是國宅，基泰蓋就變成豪宅，且市府都更曠日費時、沒有效率，一拖8、10年。

他喊話，蔣萬安開發好社子島，才能宣示市府決心，重拾市民信心，重振市府威望，才是推動市政最好的方式。提醒蔣萬安記住，「進駐社子島安營紮寨、埋鍋造飯。」

國民黨台北市議員游淑慧則說，希望與王世堅、蔣萬安和林右昌感受社子島1天生活，但北市府不斷邀約林右昌，但林十分大牌，從6月約到10月都沒約成，只有2原因，不是看不起台北市，不然就是內政部或民進黨根本不想動社子島，不希望在蔣萬安任內順利開始動工和完工。

她狠酸，社子島相關開發案進度卡在中央，希望林右昌面對面講清楚，欠什麼資料會3年補不完，難道是北市和中央語言不通？還是中央刻意刁難？