王柏傑（左）、傅孟柏首次合作惺惺相惜。（羅永銘攝）

王柏傑、傅孟柏今（5）日出席影集《美食無間》記者會，2人首次合作卻能拍出CP感，劇中一幕緊盯彼此的畫面，明明在對峙，沒想到戀愛感太重，導演奚岳隆爆料2人互動蠻BL的，「看他們吃飯有心靈交流，就是兩個很想裝Man，但感覺背後小指勾在一起。」

王柏傑解釋因為自己飾演殺手，比較「面癱」，傅孟柏又愛在現場逗他笑，「我們有很多對視畫面，他角色很賤，我要一直憋笑才行，很多場都要看著他的眉毛演戲。」談起角色關係，傅孟柏形容：「兩個傲嬌的人彼此吸引，產生了奇怪的火花。」

雖然拍攝時每道美食都好吃，但演員們長時間拍攝也超辛苦，王柏傑回憶有一晚和簡嫚書拍攝吃小籠包的戲，吃到很厭世，「我們原本約好把小籠包當晚餐加宵夜，結果一路拍到早上，看到小籠包完全吃不下。」他也透露中間因疫情停拍三個月，剛開始在家都會健身，後來逐漸懶散，足足胖了5公斤，「所以畫面上可能會忽胖忽瘦，有一點點不連戲。」相較之下，傅孟柏一樣因疫情在家躺沙發，反而變瘦。

奚岳隆導演、曾國駿監製、胡正華製作人共同打造的《美食無間》，耗時多年慢火細燉精心調製，嚴選台灣21家知名餐廳或小吃店家、美食品項超過35種，將兩種截然不同的類型元素「美食」與「警匪動作」融合成新品種娛樂。

《美食無間》定檔11月3日三立都會台每週五晚間首播，中華電信MOD、Hami Video、愛奇藝等平台同步跟播，11月5日華視播映，後續另有國際平台陸續揭曉。