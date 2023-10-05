行政院長鄭文燦今出席民進黨總統參選人賴清德今出席「同舟共濟賴清德後援會」，鄭文燦致詞時以這次潛艦爭議一事強調「潛艦國造有那麼多暗黑勢力」；並表示，在國防預算審查，就是有這麼吃裡扒外的立委，這種立委，多一個，台灣減一分；這個事情要交代清楚、給國人交代，這個事情絕對不可能「大家惦惦（靜靜）過去」。若是扯後腿立委對台灣是傷害。

鄭文燦還說，他接著說，出身南投的立委，南投的垃圾無處收，拜託四五個縣市沒人要收，不然你也去參加衛環委員會，南投要發展觀光，不然你也去參加交通委員會，南投出身去參加國防委員會，照理說，國防委員會，應該是桃園有中科院、台中有漢翔、高雄有左營，地緣近，但是南投立委特別參加國防委員會。

由於今天後援會叫「同舟共濟」，鄭文燦致詞時話鋒一轉，特別提潛艦國造最近爭議指出，潛艦國造是非常困難，台灣造了第一艘自己的潛艦，這是非常不簡單，國防投資要有決心，要有造船的技術，也要尋找國外奧援。

他說，蔡總統上任後，國艦國造，高教機交了十幾架，潛艦國造剛剛完成第一艘原型艦，在馬總統執政八年，軍購、國防自主也停了，國防自主腳步很滿，馬總統一心一意要九二共識及馬習會、要把台灣自主國防的路線逆轉，所以那時台灣走上一條非常危險道路。

他指出，蔡總統及未來的賴清德總統，當然是要追求和平、保護台灣，但手上要有力量跟籌碼，要有展現的決心，自己不投資，人家怎麼來相挺台灣，台灣安全現在是世界民主國家共同關切議題，可是在國防預算審查，就是有這麼吃裡扒外、不遵守立委保密義務，就是隨時要把資料外送的立委，說真的，這種立委，多一個，台灣減一分。

他指出，這種立委，吃裡扒外，去看過去擋軍購的預算，用各式各樣名義，有的說要資料、台灣技術不好、預算浮編，各種理由，名為監督，實為杯葛，就是不希望台灣取得先進武器來保護自己，從這次潛艦國造，遇到這麼多暗黑力量，「我們就知道，要挺民進黨、要挺賴清德」。

他說，所有軍購、買武器都要介入，這樣的立委是幫台灣減分，坦白講，這個事情要交代清楚、給國人交代，這個事情絕對不可能大家惦惦過去。若是扯後腿立委，對台灣是傷害。