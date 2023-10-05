今年節能家電舊換新補助申請額度已過75%，汰換耗能冰箱、空調，搭配政府節能補助、貨物稅退稅及燦坤環保綠點回饋最高可省7000元。藉此題材，燦坤大家電系列秋季特賣也開跑，全館冰箱、洗衣機限時55折起，在小家電品牌方面同步齊力開跑。
《電通股》迎戰百貨周年慶+WanDau高雄新店 燦坤拚3C家電秋季買氣
百貨周年慶大戰在即，燦坤(2430)串聯全台門市齊力迎戰拚3C家電買氣，同時為迎接下周WanDau高雄華榮店開幕慶，重磅推出本季強檔「來溫叨坐會員特典」，10月6日起限時10天全館5折起，線上購物也推出，「線上最大3C家電年終慶」，以線上線下持續推升3C家電秋季業績。iPhone換機潮持續發燒，燦坤全台Apple專櫃現貨供應中，而秋季除了終端電子產品新品外，杭州亞運如火如荼進行中，看賽事搭配高清大電視，燦坤即日起至10月31日全館指定電視7折起，電視舊換新亦折抵現省。
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