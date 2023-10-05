今年節能家電舊換新補助申請額度已過75%，汰換耗能冰箱、空調，搭配政府節能補助、貨物稅退稅及燦坤環保綠點回饋最高可省7000元。藉此題材，燦坤大家電系列秋季特賣也開跑，全館冰箱、洗衣機限時55折起，在小家電品牌方面同步齊力開跑。

中秋連假吃萬里蟹 野柳假日活蟹市集百份福袋開賣
《電通股》i15預購增逾2倍 燦坤買氣拚新高
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