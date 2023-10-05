百貨周年慶大戰在即，燦坤(2430)串聯全台門市齊力迎戰拚3C家電買氣，同時為迎接下周WanDau高雄華榮店開幕慶，重磅推出本季強檔「來溫叨坐會員特典」，10月6日起限時10天全館5折起，線上購物也推出，「線上最大3C家電年終慶」，以線上線下持續推升3C家電秋季業績。iPhone換機潮持續發燒，燦坤全台Apple專櫃現貨供應中，而秋季除了終端電子產品新品外，杭州亞運如火如荼進行中，看賽事搭配高清大電視，燦坤即日起至10月31日全館指定電視7折起，電視舊換新亦折抵現省。