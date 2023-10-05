泰國一名14歲青少年，3日使用改造手槍，在曼谷知名購物中心暹羅百麗宮開槍，釀2死5傷。外交部今天表示，該槍擊案是單一事件，沒有國人及僑胞受到波及，外交部也呼籲國人旅外應隨時提高警覺，注意周遭環境安全。

此次發生槍擊案的地點是在國人赴泰國常去的購物中心，在疫情趨緩後，泰國成為國人旅遊的熱門地點，泰國近日治安事件頻傳，也引發國人關注。

對此，外交部發言人劉永健今天表示，根據駐處掌握，目前發生的槍擊案是為單一事件，也沒有國人及僑胞受到波及，不過，外交部呼籲國人在外均應隨時提高警覺，注意周遭環境安全。

他也藉再度宣導外交部提供的相關服務，並建議出國民眾，包含出國及打工度假的青年，首先，在出國前應做好完善的準備，除確認護照效期至少6個月以上，以及前往國家的簽證入境相關資訊，也應投保海外旅遊保險，以降低國人旅外風險及財務負擔。

第二，可加入領務局的line官方帳戶，隨時利用手機查詢行前的準備、旅遊警示、急難救助、即時翻譯，以及駐外館處的使用資訊，出國登錄及旅外保險的各種使用資訊也可在上面查詢。

第三、為加強提供國人旅外急難服務，領務局桃園國際機場設有外交部緊急聯絡中心，全年無休，每天24小時都有專人值班，聯繫處理 旅外國人的急難救助事件以上，相關的資訊都可以在外交部領務局官網查到，劉永健也建議國人多加利用。