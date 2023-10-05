柯嫌站在骨灰罈前東張西望，尋找下手目標。（翻攝畫面）

新北市金山、萬里區今年6月起陸續傳出多起靈骨塔竊案，多名往生者骨灰罈陪葬名錶遭偷走，警方獲報後成立專案小組，人採集骨灰罈跡證並逐一過濾路口監視器，鎖定42歲柯姓男子涉嫌重大，日前在瑞芳區柯嫌住家將其拘提到案，全案詢後昨（5）日依涉多起竊盜罪嫌移請基隆地檢署偵辦。

金山警分局專案小組採集相關跡證，並逐一過濾路口監視器，鎖定柯嫌後聲請搜索票執行。專案小組在柯嫌家中搜出9支遭竊名錶及毒品安非他命，柯嫌矢口否認，佯稱遭人冒充身分犯案，經偵查隊鑑識分析比對做案現場指紋，與案發現場的監視錄影畫面，身形等均與柯嫌相符，當場將柯逮捕。

被害家屬說，祖父生前為撐起整個家一輩子省吃儉用，連手錶都捨不得買，特別買一支勞力士名錶供奉祖父塔位，祭祖時發現手錶遭竊，氣憤又傷心，希望警方尋回失物並將犯嫌繩之以法。

金山警分局員警已將竊嫌一舉成摛並為被害家屬尋回贓物，目前7支名錶已聯繫到失主，警局建議，轄內靈骨塔陸續調整塔位管理方式以「不擺放」為原則，提醒民眾勿置放高價或特殊紀念性物品，墓園、靈骨塔增設廣佈監視錄影器，避免宵小覬覦，頻繁出入靈骨塔，以維護靈骨塔安全和逝者安寧。