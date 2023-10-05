發言人今天表示，美國總統拜登的愛犬「司令」（Commander）咬傷多名工作人員，已經被逐出白宮。

法新社報導，拜登夫婦將這隻兩歲的德國牧羊犬送到一個不明的地點，並考慮牠的「下一步」。

美國「有線電視新聞網」（CNN）和網路媒體Axios之前報導，「司令」涉及的咬人事件比已知的還多。「司令」在2021年還是小狗時首次來到白宮。

特勤局（Secret Service）坦承有11名幹員被咬傷，但CNN表示實際人數更高，「司令」還曾咬傷白宮工作人員。

拜登妻子吉兒（Jill Biden）的發言人亞歷山大（Elizabeth Alexander）在聲明中表示：「總統和第一夫人非常關心白宮工作人員以及每天保護他們的人員的安全。」

「司令目前不在白宮，未來會再評估。」

「司令」目前的所在位置細節並不清楚，也不確定牠是否不再回來。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1121005