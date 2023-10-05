群光九月營收月增6%，連續兩個月達成月增表現，並再次突破90億大關，四大產品線包含鍵盤、影像、電源與網通皆同步月增，其中鍵盤營收月增幅度最大，主要受惠PC/NB相關急單挹注。

隨著九月營收創下今年以來高點，群光第三季營收季增2%，優於市場預期。法人表示，原先預期群光第三季營收較第二季微幅下降，但在PC/NB急單持續挹注之下，抵銷運動攝影機客戶遞延拉貨之影響，第三季營收反轉上升，創下今年新高。法人預期，在產品組合優化與營運費用嚴格管控下，第三季營業利益率可望高於第二季水準，全年獲利表現可期。