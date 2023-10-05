領有輕度身心障礙手冊的新北板橋35歲吳姓男子，獨自照顧中風坐輪椅的73歲母親，本月2日發現母親有異，打電話給里長說：「媽媽怪怪的。」才發現他已伴屍兩天。新北市社會局回應，2日接獲警方通報案母死亡，社福中心與板橋區公所共同協助案主後續喪葬、經濟與生活照顧事宜。

社會局表示，經瞭解案主母子均領有身心障礙輕度手冊，具生活自理能力，案母為榮眷身分，但身體行動能力漸漸下滑，現有長照服務中，亦有慈濟等民間單位定期關懷，案主母子生活穩定。另里長過去也常關心案家，主動連結相關資源，家庭社區支持度高。

社會局社會工作科長劉文湘補充說明，案家非低收入戶，也非社福中心服務個案，母親有榮眷補助，兒子也有工作收入穩定，沒有經濟困難，指出每個社區關懷系統，除社工外，還有里長及民間單位等都會啟動相關關懷，因母親是長照對象，長照中心都有定期協助關懷，而案家過往並無反應需要幫忙。

社會局身心障礙福利科長楊貴閔表示，身心障礙家庭關懷，均會透過需求評估，了解案家情形。本案經了解案主目前穩定就業中，案母和案主生活相處融洽，案母就醫和家事，案主均會協助，評估案母基本生活亦可自理，無特殊的需求。

楊貴閔表示，本案除有長照服務，另有多家民間團體共同提供關懷，里鄰系統亦關心，社會局會隨時視需求轉介及連結專業資源介入。