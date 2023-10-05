台北市長蔣萬安（後排右二）5日出席台北市議會施政報告並備詢，程序發言後民進黨議員送上「蔣萬安快醒醒！」手舉牌。（鄧博仁攝）

台北市長蔣萬安未向基泰受災戶道歉，民進黨台北市議員顏若芳質疑，市府看不到異常數值，也沒聽見受災戶的哀號，大家則看不到蔣萬安對大直居民道歉，又該怎麼相信台北市政府？（丁上程攝）

台北市議會4日開議，台北市長蔣萬安今（5）日赴議會進行施政報告，在先進行的程序發言中，台北市議員王世堅（左）率先送上鍋子與米，提醒你，為了開發社子島，應該要求市府團隊進駐社子島「埋鍋造飯」，宣示市府決心、化解居民疑慮。（鄧博仁攝）

台北市長蔣萬安5日出席台北市議會施政報告並備詢。（鄧博仁攝）

基泰大直9月因施工不慎導致鄰房龜裂下陷，台北市長蔣萬安5日赴議會施政報告，民進黨台北市議員顏若芳批評，蔣萬安沒有聽見受災戶哀嚎，在住戶要求下，卻仍不願意道歉。同黨議員陳怡君則怒斥，基泰董事會專案顧問孫偉志至今仍掛市政顧問，市政顧問可依規定解僱，但北市府卻仍選擇留下孫。

顏若芳質疑，蔣萬安除向市民道歉，也要向大直居民道歉，基泰大直施工期間數值達停工要求，附近住戶也有陳情損鄰，但市府選擇相信並站在建商立場，市府看不到異常數值，也沒聽見受災戶的哀號，大家則看不到獎萬安對大直居民道歉，又該怎麼相信台北市政府？

陳怡君指出，基泰大直鄰房下陷罪魁禍首就是基泰草菅人命、偷工減料，前台北市長柯文哲更改損鄰規則，以及北市府公務人員墨守成規，才造成種種傷害。

陳怡君痛批，蔣萬安與住戶開協調會時，住戶曾要求蔣道歉，蔣卻轉身離開沒有道歉，但大直民受災戶何罪之有？錯就錯在基泰門神太多又太大，基泰董事會專案顧問孫偉志至今仍掛市政顧問，市政顧問可依規定解僱，但北市府卻仍選擇留下孫。