根據中央氣象署5日下午2時觀測資料，桃園沿海多地出現10級或11級陣風。（民眾提供／蔡明亘桃園傳真）

小犬颱風來襲，桃園楊梅幼獅路二段5日有路邊大樹倒塌，整棵樹傾斜倒在人行道與停車格上。（民眾提供／蔡明亘桃園傳真）

小犬颱風來襲，中央氣象署針對全台17縣市發布陸上強風特報，其中桃園沿海地區出現強勁風勢，下午2時分別在新屋、楊梅、竹圍、觀音等測站，測到10至11級陣風，雖雨勢趨緩但各地仍頻傳零星災情，另在平鎮更有樹被風吹倒，被電線纏擾，出現懸空吊掛奇景，中壢也有民眾驚呼「好多年沒看過這麼大風」。

根據中央氣象署下午2時觀測資料，桃園多地出現10級或11級陣風，觀音工業區11級、新屋10級、楊梅10級、竹圍10級、新興坑尾10級、桃園西濱2處測站也都有10級，桃園海邊也出現較大風浪，有觀音民眾就直呼「風大到車門打不開」，不過也有新屋居民說，平時沿海地區風就大，已經習慣了。

今日下午1時36分，平鎮區中豐路南勢2段223號南勢國小前，倒塌路樹壓到電線懸掛在車道上，導致中豐路往中壢方向外側車道無法通行。警方表示，經南勢里長林德忠先請園藝業者，先行將掉落路樹鋸離至路邊，目前已恢復通行，並同步通知養工處及台電至現場處理。

「好幾年沒看過這麼大風！」中壢一名攤商老闆分享，攤位上的籃子被風吹到10公尺外馬路，風吹得又快又強，隔壁未營業的攤商內許多物品也都被風吹到馬路上，散亂一地。

另在楊梅區幼獅路二段也有路邊大樹倒塌，整棵樹傾斜倒在人行道與停車格上，部分樹幹擋住車道，一輛停放在路邊的轎車也遭到樹倒波及，所幸無人受傷，已請相關單位派員移除。