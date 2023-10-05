渣打國際商業銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪今天表示，在股市方面，上調美股觀點至看好，維持看好日股；在產業方面，建議採槓鈴式投資策略，美國通訊服務和科技行業提供具吸引力的前景，而同時也看好防禦型的健康護理行業。而非日本之亞股，受到中國經濟復甦乏力，拖累亞洲市場的消費和企業盈餘成長，因此將亞洲不含日本區域股票觀點下修到中立。

劉家豪預計未來三個月美國10年期公債殖利率將維持在4%以上，隨著明年經濟放緩風險升高，未來12個月美國10年期公債殖利率可能回落至3.25~3.5%。

在匯率方面，劉家豪表示，美元未來1~3個月將落在103.6附近；歐元兌美元未來3個月和12個月的預測分別為1.09及1.12。日圓未來3個月和12個月的目標價上調至145及135元。

至於近期走弱的黃金和走強的油價，預估未來12個月，金價仍將回升至2100美元，而油價則回落到每桶75美元。