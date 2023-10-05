該公司說，最新的財測目標是，2023年至2026年的銷售年均複合成長率為7%至9%之間；到2026年，息稅前利益(EBIT)的利潤率為26%至27%之間。

潘朵拉現在希望，本業銷售的年均複合成長率能達到4%至6%，高於此前設下的3%至5%。同時之間，把門市商店的擴張速度，從1%至2%，提高到約3%。

潘朵拉也指出，公司仍認為中國具備有長期的成長潛力，但在中國「建立一個大規模業務」，將是比原先所預期的，更為漫長的歷程。潘朵拉曾在2021年表示，計畫在中國的營收水準要達到2019年的3倍。

由於房地產低迷、消費支出低落，以及較高的債務水準，都給中國經濟帶來壓力，這也傷害了在中國有許多業務的西方品牌和零售商。

在全球範圍內，潘朵拉表示，2026年的營收目標為340億至360億丹麥克朗之間(約47.9億至50.8億美元)。而2023年營收預計將達到約270億丹麥克朗(約38.0億美元)。