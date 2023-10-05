上個月，菲國穀物售價從8月年增8.7%急速增至17.9%，故整體通膨也超過市場預估。為了紓解稻米供需嚴重不均的問題，小馬可仕總統在9月初曾下令，限制米價續漲並要徹查當地是否有囤積。

現在最新數據出爐，很顯然地打臉小馬可仕，因為米價還是漲個不停。菲律賓國家統計局也表示，檢查結果發現，只有20%的精米或白米，每公斤符合政府規定的價錢45塊菲律賓披索上限。

同時兼任農業部長的小馬可仕，4日取消白米售價上限政策，同時指出，稻米收割期開始，加上全球糧食前景改善，米價也正在下滑。菲國政府計畫，直到今年底都會維持較低的大米進口關稅，希望米價不要再漲且供給面充裕。

民調單位Pulse Asia Research於5日公布，跟去年相比，菲律賓民眾花在購買大米上的錢增加，但吃的量反而減少。有20%受訪者表示，過去3個月中已減少大米攝取量，幾乎所有原因都是因為米價實在是漲太多。