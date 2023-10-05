民進黨創黨黨員、前立委鄭寶清傳出加入民眾黨，鄭寶清證實最近申請入黨。他說，台灣總是要找清廉的黨做事，不要貪汙、舞弊，自己跟民眾黨理念相符，因此加入民眾黨。

鄭寶清表示，最近請祕書幫忙辦入黨手續。他提到，台灣總是要找清廉的黨做事，不要貪汙舞弊的。他提到，民眾黨主席柯文哲、民眾黨的理念不錯，他也是8月民眾黨黨慶時開始接觸民眾黨理念，逐漸了解後，最近申請入黨。

傳出爭取民眾黨不分區，鄭寶清則說，他不好回答，都是上面決定，他也沒有爭取。