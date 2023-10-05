有關淡水竹圍地區有社區發起連署，希望市府勿將公園用地解編變更為建地一事，新北市城鄉局今也透過聲明回應，表示社區及民眾提出的各面向建議，皆以錄案，後續將與專案小組討論，期望在符合內政部政策指導要求下，兼顧私有公保地地主跟地區發展雙贏的目標。

城鄉局解釋，為了解決全國私有公共設施保留地的問題，內政部於2013年頒布「都市計畫公共設施保留地檢討變更作業原則」，要求各地方政府針對無興闢計畫的公設用地通盤檢討，社區陳情所稱的公園用地意識根據相關原則辦理。

新北市府也根據該原則擬定新北市都市計畫公共設施用地專案通盤檢討，提出了多元檢討解編方式，並於2018年6月11日經內政部審查通過，新北市共進行20處都市計畫公設用地專案通檢，包括三峽、三重等15處已由市都委會審議完成，提送內政部都委會審議中，另有5處仍於市都委會審議。

城鄉局表示，淡水竹圍公設專案通檢案在今年5月26日辦理公展，期間接獲許多地方民眾及民代的建議，市府謹慎討論，由市都委會委員組成專案小組，除現地勘查外，亦於今日召開專案小組會議，並邀請近20位民眾與會、發言，了解地方上的想法。

城鄉局強調，有關鄉林海匯社區及其他民眾提出之各面向建議，市府皆已錄案，專案小組主席除了請市府針對民眾陳行的內容逐項分析外，也要求各用地機關再行檢核需求性，後續再與專案小組討論，希望能符合內政部政策同時也兼顧私有公保地地主跟地區發展雙贏的目標。