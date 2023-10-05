周男一氣之下抱著7個月大的兒子駕車離去。（民眾提供）

台中市和平區29歲周姓男子侵占阿嬤車子，因繳不出4萬元罰金遭通緝，4日和陳姓妻子到戶政所辦離婚，因故吵架，周男一氣之下抱著7個月大的兒子駕車離去，和平警分局員警循線尾隨近50公里後，在南投縣惠蓀林場收費處前攔停將周男逮捕，家屬則出面繳納罰金，協助周男解除通緝。

和平警分局和平派出所巡佐張倪維、警員李宗儒，昨天中午1時許巡邏時，陳姓女子突然上前報案指出，丈夫載走7個月大兒子，「而且他還被通緝，拜託救救我小孩！」

據悉，陳女的丈夫周男因借用阿嬤車子未歸還，被阿嬤告侵占，判拘役40天，可易科罰金4萬元。周男因沒錢繳罰金遭通緝，夫妻倆昨帶著7個月大的兒子到和平戶政所要辦離婚，周男疑不願離婚，一時情緒不穩，抱著7個月大的兒子駕車離去。

員警沿著周男駕車離去路線沿路搜尋，於台21線往南投國姓方向發現其駕駛車輛，但周男拒絕停車並加速逃逸，為保護車上男嬰安全，員警未強行阻車圍捕，沿路保持距離尾隨車輛，並通報南投縣員警執行攔截圍捕。

在尾隨1個多小時至南投縣惠蓀林場收費處前，周男停車哭喊，巡佐張倪維見機不可失溫情喊話說，「小孩是無辜的，我也要當爸爸了」，周男終於卸下心防，同意將男嬰交給員警。

警方將周男移送台中地檢署，並協調家屬繳納4萬元，解除通緝，陳女則不提告，但警方仍依家案通報市府，以提供必要協助。和平警分局表示，民眾遇有感情、經濟及法律問題，應尋求管道協助，冷靜處理，切勿一時衝動造成無法挽回的遺憾。