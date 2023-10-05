10月5日是「世界教師日」。 聯合國教科文組織近日公布的數據顯示，全球需增加4400萬名教師，才能實現2030年全球普及中小學教育的目標。教科文組織提出7項建議措施，以提升教師地位，並緩解全球師資短缺。

為紀念1966年10月5日通過的《聯合國教科文組織／國際勞工組織關於教師地位的建議》，自1994年起，每年的10月5日被定為「世界教師日」。 今年「世界教師日」主題為「我們需要的教師，我們想要的教育：扭轉教師短缺全球要務」。

聯合國教科文組織在2016年估算的全球教師缺口為6900萬人。 據該組織近日發布的新報告顯示，目前全球教師缺口為4400萬人。儘管情況有所改善，但仍無法滿足全球教育需求。

鑑於教師行業面臨的系統性人才短缺，聯合國教科文組織提出7項建議措施，積極投資新教師培訓和教師職業發展項目、建立導師計劃、鼓勵同儕協作、確保教師的薪酬、福利、晉昇機會具有競爭力、確保教師能專注教學、設定合理工作時間、幫助教師應對壓力和情緒問題、建立強大且服務教師的學校領導力，營造積極的工作環境。

聯合國教科文組織秘書長阿祖萊（Audrey Azoulay）說，「教師在我們的社會中扮演著至關重要的角色，然而，該行業正面臨嚴重的人才危機。世界上有些地區缺乏人才儲備，有些地區則存在新教師的高離職率。無論何種情況，解決方式都只有一個，我們必須加大對教師職業的重視，並優化教師培訓和支持。」