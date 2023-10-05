董事長鄭文宗表示，文曄併購加拿大Future Electronics目前已經為現在進行式，總計需花費併購費用10.3億元，文曄已經在第三季提列4.3億元，也預計在第四季和明年第一季分別再提列2.8億元。合併案件目前已經陸續送審，和當地審議機關的溝通也已經開始進行，預計明年中可以完成，屆時完成併購後，和Future以雙總部方式營運；另外，因為Future是一家零負債公司，所以未來併入後所貢獻的現金流相當可觀。

併購資金來源部分，鄭文宗表示，文曄目前正在籌組600億元聯貸，另外，文曄日前董事會通過辦理現增上限1.35億股、暫定每股70~100元，預估稀釋股權約13%。文曄由於目前負債並不高，故在資金結構上相當健康，短期內無立即性增資的需要。

此外，談到2024年產業狀況，鄭文宗表示，就半導體產業來說，庫存調整到一定程度，總會有一些回補的效應，現在確實有產業庫存偏低，但回歸終端市場的成長，還是要看整體經濟環境得變動，文曄會持續追求優於市場的成長率。