潛艦國造近日爭議不斷，國民黨高市鳳山區立委參選人鍾易仲5日質疑，最近「黃曙光拋話題、郭璽接手點名、綠營側翼咬上圍攻」一條鞭模式再見江湖，剎時間潛艦國造、郭璽成焦點話題，但潛艦國造來龍去脈複雜，他透過軍事作家黃河披露潛艦國造的內幕，才讓人恍然大悟，「原來這裡面水這麼深」。

高市議員鍾易仲指出，海軍前艦長、退役上校、軍事作家黃河2018年在「擺渡黃河」部落格連載披露潛艦國造的內幕，黃河本名為黃征輝與郭璽是海軍官校同學，曾為海軍成功級二代艦長、國防白皮書諮詢委員。他上校退伍後也和郭璽兩度合作，兩度鬧翻，對國造潛艦相關發展瞭解甚深。

鍾易仲指出，黃河點名郭璽既是海軍司令黃曙光的顧問，又是潛艦設計得標廠商GL國內代理商的實際掌控者。GL「像極了雞蛋界的超思」，他們2017年6月臨時成立，8月就擊敗6家國際公司，獲得台船的潛艦國造合約，神鬼情節再次令人嘖嘖稱奇。更有趣的是，台船潛發中心副執行長叫做陶謙光，他是被黃曙光指派去臺船的，他是蔡英文總統的親表弟。

鍾易仲表示，黃河在他的文章中質疑，明明郭璽是涉及尹清楓命案案、遊走兩岸、處心積慮要爭取IDS商機的軍火商，為何海軍司令黃曙光要聘請他擔任顧問？至於GL成立短短49天就能拿到台船潛艦國造合約，原因是什麼？

鍾易仲進一步說，其實黃河的爆料文章當時就引起強烈反應，郭璽、台船、GL的國內代理商新華荷公司都控告黃河妨礙名譽，甚至求償3000萬，但經過北檢調查後，認為黃河所講的內容都經查證，並非無的放矢，因此予以不起訴處分。

因此，鍾易仲認為，經檢調認證，黃河爆料內容有所本，當然絕對有可信度。他狠酸，推薦大家颱風天窩在家裡，不妨仔細閱讀內容，更深入了解潛艦國造的來龍去脈後，或許就能看得懂黃曙光、郭璽等人最近的操作，到底所圖為何。

鍾易仲也不禁想問，民進黨總統候選人賴清德說，一定要讓民進黨繼續國會過半，潛艦國造才會繼續做。「但，您放心把潛艦國造交給這些人繼續做嗎？」