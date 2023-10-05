小犬颱風夾著強風入侵，南投縣長許淑華帶領相關單位嚴陣以待，說明目前南投除了零星路樹倒塌並無其他災情。南投縣政府提供

「小犬」颱風來襲，南投縣長許淑華5日前往災害應變中心時指出，南投目前除了零星路樹倒塌，尚無其他災情；另備受矚目的南投世界茶業博覽7日如期登場，邀請全國朋友到南投賞美景、品好茶。

中颱「小犬」夾著強風撲向台灣，中央氣象局將南投縣列為警戒縣市之一，縣政府災害應變中心一級開設嚴陣以待，原定5日舉行的日月潭集團婚禮因颱風假取消，縣府評估擇期邀請報名新人改為到日月潭度蜜月送好禮，但該送的結婚禮一樣都不會少，會寄送到報名30對新人手中。

縣長許淑華指出，8月份迄今有數次颱風來襲，各單位已有防颱策略，這次在小犬颱風登陸前，各單位除了事前進行人員撤離，開啟避難處所，機具，及乾糧儲備也就緒，對於南投縣最擔心雨量過大成孤島，以及仁愛鄉與信義鄉土石坍塌或土石流狀況都持續掌握中，目前災害應變中心持續維持一級開設，隨時掌握狀況，希望大家平安度過。

至於受到颱風影響，第46屆「愛戀日月潭」集團結婚因今天放颱風假取消，許淑華表示，目前已知30對新人有17對入住日月潭，在天氣狀況許可下，新人還是會去日月潭拍照，縣府也為新人準備禮物，祝賀新人，除了原本贈送的禮品，縣府正討論邀請新人到南投度蜜月，感受沒有颱風日月潭的湖光山色。

南投縣政府也提醒，目前南投境內登山及水域都進行管制，包括玉山國家公園管理處、太魯閣國家公園管理處公告縣內登山路線、以及容易土石流的河川水域都進行管制，嚴禁民眾前往。

另仁愛鄉投71線新武界橋颱風期間預防性封閉，埔里鎮投78線守城橋待修期間仍封閉禁止通行；仁愛鄉投85線7.9K進行預防性封閉，白天管制時段通行，夜間則禁止通行。