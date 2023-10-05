「小犬」颱風來襲，全台只有北北基桃沒放颱風假，民進黨酸侯友宜自放颱風假，國民黨新北市議員江怡臻指出，颱風天防災優先，國民黨總統參選人侯友宜取消原訂公開行程，也嚴密監控颱風動向，新北已開多次災害整備會議，反觀賴清德，身為副總統，今天全國只有他在大跑選舉行程，請執政黨多關心雨水，不要噴口水。

江怡臻說，儘管中央氣象署沒有列北北基桃為颱風警報區範圍，北北基桃首長也尊重專業，同時嚴肅謹慎面對防颱工作，以新北而言，從3日開始就全面戒備，目前已召開多次防颱會議，也持續強化三級開設，整備工作務求滴水不漏，民進黨與側翼應該多留意氣象報告，不要只活在自己的暗黑小宇宙。

江怡臻指出，當台灣中南部、東部正受到小犬颱風侵襲，各地陸續傳出災情，副總統賴清德卻在跑自己的後援會行程，完全把人民忘到腦後，只怕自己被講躺著選，不顧人民屋頂被吹翻。

江怡臻指出，賴清德領國家薪水，跑自己選舉，侯友宜反而是合法依規請假，更提出勞工增加休假天數政策，包括五一勞動節全國放假、行憲紀念日恢復為國定假日、七天不給薪家庭照顧假改其中三天半薪、生理假增加至六天不併入病假等，有效提升勞工勞動尊嚴。