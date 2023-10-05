新北市三重區一所高中今（5）日上午11時許，驚傳在校女學生墜樓，校方發現立刻報案並連繫家長，新北市消防局獲報後派救護車，送往新光醫院救治，脊椎受傷正在手術中，所幸無生命危險，明日段考結束後輔導老師將入班做安心輔導。

校方表示，11時第4節課時發現學生不在教室上課，導師立即通報並展開全校搜尋，在中庭看到學生躺在地面，研判應是墜樓，當場沒有意識，因此立刻報案並通知家長，送醫發現該生的第六節脊椎破損，連帶第七節脊椎有錯位，正在手術中，幸無生命危險。

校方說，由於明天就要段考、接著放連假，班級其他學生大部分專心準備考試，等到明天考完試，輔導老師入班進行安心輔導，並持續觀察學生的狀況，也會協家長處理後續事宜。

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