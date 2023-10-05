禾浩辰和吳品潔熱戀中，大方分享２人甜蜜生活。（粘耿豪攝）

禾浩辰今（5）日出席保養品護手霜活動，他認愛女友吳品潔後常大方分享2人甜蜜相處時光，他害羞分享第一次牽女友手的觸感，「感覺肉肉的、很柔軟沒有指縫，感覺可以守財。」他和女友都是處女座，2人潔癖的點不一樣，禾浩辰是不管再忙再累，回家都會做家事、吸地板才會覺得一天完整結束，女友則是在意家裡的味道。

禾浩辰分享近期做過最浪漫的事，就是睡前幫女友擦護手霜，「每次大概五分鐘，她也會幫我擦，算是一種互擦。」禾浩辰形容女友是薄荷味道，「她喜歡喝冰的，薄荷擦完也涼涼的。」接著趁機放閃告白：「我也喜歡薄荷，味道淡淡香。」他透露和女友都是偏理性的人，能溝通盡量溝通，通常吵架都不會有火爆場面，不愉快就是沉默，過一陣子等氣消，「反正我們目前為止沒有遇到什麼惹對方生氣的事情。」

禾浩辰因參演電影《請問，還有哪裡需要加強》和春風變成好兄弟，春風入圍金馬最佳新人獎，他立刻私訊恭喜，還要春風拿獎的話要辦桌請大家吃飯。而女主角宋芸樺沒有入圍，禾浩辰：「我沒有特別安慰她，但我們是真的很好的朋友，可能過幾天約出來吃飯。」