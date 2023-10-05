41歲瀧澤秀明過去是日本傑尼斯事務所（現改名：SMILE-UP.）前副社長，最近傑尼斯因創辦人喜多川昔日惡行成為眾矢之的，瀧澤秀明先前也中箭被師弟指控性騷擾，但瀧澤秀明已否認。今(5日)日媒又爆出瀧澤秀明私下對酒店妹出手大方，常金援抖內，沒想到被指控的酒店妹竟然承認了。

據《週刊女性》報導，瀧澤秀明當年離開傑尼斯後就成立新事務所TOBE，自立門戶的他沒人管後，私生活也便自由許多，傳聞他對新宿歌舞伎町中一位神似謎片女優明日花綺羅的酒店妹特別友好，女方花名為「明日花霹羅」，兩人神似程度連明日花綺羅都親自認證過。

酒店妹承認被瀧澤秀明抖內過。（圖／翻攝自fabric_pirara IG）

據知，明日花霹羅除了酒店工作外，也相當積極經營抖音等社交平台，她在抖音有4.5萬粉絲追蹤，過去明日花霹羅直播時，瀧澤秀明曾親自上線抖內，砸了約1000萬日幣（約216萬台幣），消息曝光後明日花霹羅在社群平台回應瀧澤秀明只是想替許多努力從直播工作獲得收入的人打氣，如果其他人有疑惑也可以考慮加入直播，嘗試看看這份工作，而新聞一出，明日花霹羅便關閉了IG轉為私人，並在自我介紹欄認證：「因被隆澤抖內被『炎上』的女人」。

對於抖內酒店妹傳聞，瀧澤秀明暫未回應，然而之前曾有師弟跳出指控，稱瀧澤秀明是強吻慣犯，還有人表示過去曾被瀧澤秀明舔，當時他第一時間透過律師發表聲明滅火，強調：「毫無事實根據，內容明顯損害本公司及瀧澤的名譽和信用」，嚴厲譴責不實爆料。

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