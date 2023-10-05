提到秋天美食，螃蟹絕對在許多老饕的必吃名單上。對此，中醫師王大元表示，螃蟹不光美味，同時也富含蛋白質、鈣、磷、鋅等營養素。不過，他提到螃蟹性味鹹寒，因此脾胃虛寒、免疫異常、筋骨痠痛和孕婦必須忌口。此外，螃蟹盡量不要和柿子同用，會形成難以消化的複合物，進而降低消化速度、影響胃腸蠕動。

王大元在臉書專頁「元氣中醫師 王大元」發文表示，從中醫角度來看，螃蟹類性味鹹寒，入肝、胃經，因此脾胃虛寒、免疫異常、筋骨痠痛和孕婦必須忌口，即代表若是懷孕、感冒、濕疹、異位性皮膚炎、慢性腹瀉、筋骨痠痛或手腳冰冷體質，就不建議過度食用。另外，螃蟹屬於高普林、高膽固醇食物，痛風和慢性病患者應少碰為妙。

除了上述族群食用螃蟹要小心外，王大元還說，也盡量不要和柿子一起食用，因為柿子含有單寧酸，在胃部酸性的環境下會形成結塊、難以消化的「丹寧酸蛋白複合物」，此種複合物難以溶解，進而降低消化速度、影響胃腸蠕動。

談及螃蟹吃法，王大元建議，可搭配花雕酒或紹興酒蒸煮來祛除蟹蟳的寒氣，沾醬選用蒜頭、薑末伴醋，也能搭配紫蘇葉一同食用，吃完螃蟹後再來一杯黑糖薑茶，也是祛寒暖胃的不錯選擇。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！