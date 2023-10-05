解放軍潛艦

美國希望，中國賣給孟加拉和泰國的潛艦能開一扇窗，讓他們得以一窺北京高度保密的潛艦能耐。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）4日報導，美國海軍戰爭學院（U.S. Naval War College）中國海事研究所（China Maritime Studies Institute）最近提出的報告指出，隨著中俄走得愈來愈近，將有助於北京遠比原本所預期的更快精進潛艦製造技術。

雖然在所有擁有潛艦的國家，製造的技術細節都是機密，但在極度保密的中國，卻是有過之無不及。報告中說，由於不透明和壟斷的採購流程，加上秘密的打造時間表，中國的軍購比大多數國家更隱晦。報告並指出，有時分析家透過衛星影像，或是無意間拍攝的影片，才發現新造的潛艦已經完工。

不過，而德國基爾大學（Kiel University）教授季珊（Sarah Kirchberger）在報告中說，除了透過中方潛艦的子系統供應商外，也能透過中國的潛艦採購國，如泰國、巴基斯坦或孟加拉等使用經驗的相關報導，而獲取更寶貴的一手情報。

解放軍潛艦

中國靠進口德國發動機製造商MTU的396 SE84柴油發動機，才打造出宋級和元級潛艦。2017年，中國贏得泰國的S26T元級潛艦合約，但2022年時，由於德國政府不准MTU發動機出口，以致與泰國的潛艦交易擱淺。

在泰國威脅將取消合約後，中方提議用自製的CHD620柴油機，但直到今年4月，泰國仍對是否接受這種「未經驗證」的引擎技術感到「猶豫」，而這意味它從未裝上潛艦。

當這位專家被問及，具體來說，CHD620柴油機可能會有哪方面的風險時，專家說，可能與潛航時，排放柴油廢氣的排氣背壓系統有關。