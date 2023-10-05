2024總統大選只剩下100天的時間，然而民調上依然由民進黨總統參選人賴清德持續領先，不少在野支持者都盼望能夠出現「藍白合」，民眾黨總統參選人柯文哲拋出，民調高的一方當正的，輸的一方推薦副手人選，正副人選有可能「1藍1白」的倡議，引發外界各種遐想。一份最新網路民調發起調查，想要一窺民眾最希望什麼組合出現，結果跌破眼鏡。

YouTube頻道《FONG.溏風報》昨（4）日發起最新網路投票，截至今日下午3點35分，總計已有超過5.3萬人參與。題目為「各種民調賴清德穩居第一，你認為以下那一種組合最可能勝過力拼民進黨？」

針對上述提問，「柯郭配or郭柯配」僅僅只占9%、「柯侯配or侯郭配」亦為9%、「柯韓配」則高達57%、另22%為「柯文哲自選副手配」、其他（自行留言）則占2%。

對於民調結果，網友紛紛留言表示，「柯韓配是夢幻組合，太難了不敢想」、「最好的搭配就是我們每位人民」、「柯韓配才是無敵的！」、「韓市長出來民調絕對最高」、「拜託能把公德拉下來都好」、「就是要下架，管他什麼配」。