日本甲府地方氣象台今天上午宣布，富士山頂出現今年首度被白雪覆蓋的「初冠雪」，較往年晚3天、較去年則晚5天。包括來自台灣等地的外國觀光客，都盛讚富士山頂覆雪美景。

「初冠雪」指的是一年中過了夏天最高氣溫的那天之後，山頂首度因積雪變白的情況。

日本電視台（Nippon TV）報導，甲府地方氣象台表示，今天上午7時30分左右，所屬職員藉由目視確認富士山頂附近已覆蓋白雪。富士山頂附近最低氣溫從10月3日晚間開始降到攝氏零度以下，研判10月4日出現間歇性降雪。

讀賣新聞報導，位於富士山腳的山梨縣富士吉田市政府，今天也自行發布「初雪化妝宣言」。

「初雪化妝宣言」與甲府地方氣象台所發表的「初冠雪」不同，是富士吉田市為宣傳觀光等目的，從2006年起自行發布。

今天一早就有當地居民及外國觀光客等人，站在河口湖畔注視被白雪上妝的富士山。在附近經營和菓子店的60歲民眾說，「一直在等這一天，富士山果然還是要有雪才漂亮，也到了差不多該拿出暖氣設備的時候了」。

有台灣觀光客在接受日本放送協會（NHK）記者採訪時說，為了看富士山來到富士吉田市的新倉山淺間公園，「風景非常美、非常棒」。

新倉山淺間公園是當地知名景點，這裡可同時將富士山與五重塔拍攝入鏡，經常可以看到地方居民及外國遊客到訪。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1121005