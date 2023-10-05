基隆市長謝國樑5日表示，基隆市政府將於10月10日國慶日當天上午9時30分，於海洋廣場舉辦升旗典禮，除將現場發送小國旗及紀念小禮，也特別邀請前總統馬英九來到基隆，共同慶賀中華民國的生日。

馬英九2日在臉書指出，總統蔡英文自前年開始，將雙十國慶日的英文名稱，改成「Taiwan National Day」。蔡英文政府刻意把「臺灣」變成國家的名稱，將中華民國的國慶日變成「臺灣國」的國慶日。並表示拒絕出席今年的國慶大會。

謝國樑表示，他在得知馬不出席總統府舉辦的國慶大會後，便積極邀請到基隆市來參加國慶日活動。日前也獲馬英九首肯，將出席基隆市的國慶升旗典禮及相關活動。

謝國樑說，國慶日當天除將在海洋廣場舉辦升旗典禮外，也有一系列精彩紛呈的活動。早上9時30分起，由藝術表演家小宇的馬戲表演、瑪尼舞團及土風舞者的華麗舞蹈及帶動唱熱鬧開場。到了10時10分，準時由在地合唱團擔任國歌、國旗歌領唱人，與眾人共同合唱。同時也有知名的體操教練喜德老師帶來動感活力帶動操與市民朋友同樂，最後以大合唱共同表達對國家的祝福及威 謝，邀請民眾熱血參與，共同祝福國家生日快樂。

此外，基隆市政府也陸續於市區重要道路、辦公廳舍及聯外道路等處插掛國旗，也在文化中心的白色外牆，於晚間7時到9時播放國旗飄揚動畫，讓民眾感受濃濃的國慶氛圍及分享國家生日的喜悅。

基隆市民政處表示，市府將在會國慶升旗典禮現場，發送給參加的民眾每人1支手搖小國旗，並贈送紀念品，打造旗海飄揚的團結意象，每人限領1份，數量有限，送完為止。也歡迎市民發揮創意，以各種國旗元素妝扮參加慶典共襄盛舉。