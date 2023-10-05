針對在野陣營整合問題，民眾黨總統參選人柯文哲日前拋出比民調方式。國民黨台北市議員李柏毅則認為，國民黨總統參選人侯友宜若能請出前高雄市長韓國瑜全力催票，民調回升3％～5％，韓絕對是「定海神針」。李柏毅強調，當侯民調穩定後，才有民調決勝負可能性，否則據他了解，不會用民調決勝負，因國民黨沒把握會贏。

李柏毅今（5）日在政論節目《大新聞大爆卦》中提到，目前最重要問題是侯友宜民調不夠高，因此除了政策推廣外，他認為若有韓國瑜的加持很重要。李柏毅進一步表示，侯友宜、柯文哲民調差距約3％左右，若侯友宜能讓韓傾盡全力幫忙加持甚至催票，將直接反映在民調上，侯上升3％～5％不是問題。

「若韓國瑜回國後，侯友宜要好好的拜會他，韓絕對會是定海神針」，李柏毅強調，韓國瑜是深藍中最重要的一塊，且有些中間選民也喜歡韓，而侯友宜最缺的就是深藍支持者，因此侯將最缺的補齊很重要。李柏毅認為，當國民黨內部民調穩定到一種程度，才有所謂用民調決勝負的可能性。

李柏毅坦言，就他了解目前不會用民調決勝負，因國民黨沒把握贏，且侯跟柯民調非常接近，國民黨賭不起。因此，李柏毅認為，若韓國瑜在侯友宜團隊中擔任重要職位，局勢將完全不一樣。