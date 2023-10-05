周年慶活動節目。（享沐時光提供／李京昇苗栗傳真）

隨著疫後時代來臨，苗栗縣享沐時光莊園渡假酒店，為歡慶3周，將在10月8日舉辦周年慶活動，現場也將安排36攤文創市集，邀請大家到場同歡。

行銷公關部經理郭仲紋表示，享沐時光開幕於2020年10月8日，此次周年慶活動是享沐時光滿3年來，第1次舉辦對外大型週年慶活動，出發點是把滿周年歡慶的喜悅分享給大家，同時邀請苑裡、通霄、大甲、后里、三義等附近地區居民們來1日遊。

他說，今年10月8日下午2點至晚上8點在園區的戶外千坪草坪舉辦一連串週年慶活動，將邀請苗栗在地的勝興365青年創業基地團隊、總共多達36攤文創市集，每個市集攤位的販售均展現出不同形式類型的品項，提供職人精神的文創產品、手作小物甜點與有機友善產品等供賓客挑選。

另外，此次活動榮幸邀請到苗栗縣吉祥物貓裏喵蒞臨現場、知名樂團表演、魔術表演與音樂高空煙火秀，就是要讓大朋友、小朋友們都能享受週年慶活動帶來的不同感受與輕鬆愉快的氛圍。

郭仲紋說，誠摯邀請全台灣各地的好朋友們前來參加一連串的週年慶活動，逛市集、聽音樂看表演的同時，也能與苗栗吉祥物貓裏喵互動，最後在晚上8點準點施放音樂高空煙火秀，一起度過一個難忘的連假