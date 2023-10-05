小犬颱風來襲，幸未對花蓮釀成災情，花蓮市公所已經開始清除街道、斷裂樹枝等，並考量民眾倒垃圾需求，今天仍將維持家戶垃圾收運、資源回收工作，市長魏嘉彥提醒，考量垃圾車因天候影響抵達時間不一，市民可多利用定時定點專區傾倒垃圾，或下載「樂圾通」APP，以便掌握垃圾車動向。
颱風發布時，花蓮市公所相關單位先執行重點區域的清溝及修樹作業，確保排水溝排水功能暢通無礙，也將強風豪雨造成樹木傾倒或斷枝等情形減到最低，而在颱風接近時，配合災害應變中心一級開設進駐待命，並在風雨稍歇後，因應災情即時進行狀況排除及復原工作，恢復市容景觀。
魏嘉彥說，小犬颱風幸未對花蓮市造成嚴重災情，花蓮市清潔隊也將維持垃圾夜間清運及定時定點專區垃圾收運工作。垃圾車及回收車可能因天候而影響抵達時間，請市民朋友體恤清潔隊員辛勞，可多利用定時定點專區傾倒垃圾，或下載「樂圾通」APP以便隨時掌握垃圾車動向，也提醒民眾倒垃圾時務必注意安全。
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