住展雜誌企研室經理成采錡表示，以傳統旺季標準來看，928檔初期，北台灣整體市況表現普通，直接原因包括雙北市區新案開價續攀高、總價門檻過高讓買方縮手，將目光轉往相對低價區，間接原因則有9月下旬遇週末補班、連假出國潮等。

邁入傳統旺季928檔期，9月預售屋推案量約8百億元，供給量與去年同期相當。9月住展風向球追蹤的指標建案平均來客組數約為25組／週，較8月(23.5組／週)增加1.5組／週，月增6.38％。9月住展風向球追蹤的指標建案平均成交組數約2.3組／週，較8月(2.5組／週)減少0.2組／週，月減8％。至於北台灣線上待售住宅建案數，9月約1,174個、月增約1％，因增幅不大，新建案議價率下滑至10.73％。

高房價、低議價空間的現況，讓消費者陸續轉往房價水準較低的區域找新房，使郊區新建案市場表現普遍優於市區，如雙北僅個案表現，新北林口、桃園龜山A7等區，持續以相對低單、總價條件，吸引雙北買盤。

成采錡表示，雖說新北、桃園房市熱區近期買氣依舊穩定，但在台北建案單週零成交牽累下，9月成交組數分數僅持平，也因市場買盤有限，近期區域市況越冷清，「贏家通吃」的現象越明顯，即指標案吸走區域來人及買氣，衝擊周邊建案銷況。