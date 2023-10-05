受惠於蘋果iPhone及非蘋手機品牌廠新機拉貨效益，加上潛望鏡頭外購光學稜鏡營收挹注，大立光9月合併營收躍增至55.72億元，月增22.6%，年增9.2%，為108年11月以來單月新高，優於原本公司預期的9月與8月差不多，累計第3季合併營收為136.29億元，較今年第2季成長66%，較去年同期成長1%，為今年單季新高。

就產品比重來看，20M(百萬畫素)以上產品占大立光9月合併營收比重10%到20%，10M以上產品占50%到60%，8M產品占營收比重0%到10%，其他產品約占20%到30%。

大立光前9月合併營收為309.59億元，年減6.99%，蘋果高階iPhone 15 Pro Max與華為新機銷售亮眼，雖然大立光不評論客戶，但大立光表示，10月拉貨動能看起來比9月好一點。

大立光將於10月12日舉行法說會，公布第3季財報，並說明第4季展望，由於9月營收衝高，加上新台幣兌美元重貶，市場預期對大立光第3季獲利將有正面助益。