同一種服裝，若搭配不同配件與不同的穿法，其他人看起來的感覺很容易出現大差異，近日網友就針對POLO衫到底該不該紮進去進行討論，結果紮進去、不紮進去都有人支持，連應不應該立領都成為討論焦點。

鄉民「generalfungi」今（5）日在PTT八卦板表示，穿POLO衫時，如果將衣襬紮進去又繫皮帶，雖然老虎伍茲這樣穿看起來很帥，但普遍卻會顯得很老氣，而如果不紮進去的話，又會顯得沒有精神、不俐落，讓他好奇問「如果一定要穿POLO衫的情況下，紮比較好還是不紮比較好？」

簡單的話題意外引起網友討論，說「我看美國隊長、布萊德彼特、貝克漢都有紮」、「看身材跟臉」、「柯P都有紮，代表這是正確穿法」、「女生的話要紮，男生我不想看」、「紮不紮不是問題，是你上下顏色材質跟搭配」、「POLO衫不都中老年在穿的，紥不紥有差嗎？」

還有不少人喊「領子要豎」、「領子立起來才帥」、「記得先立領」，不過也有人質疑「立領到底是什麼白癡穿法，從沒懂過」、「想知道立領原因，立起來軟趴趴又難看」；對此，內行網友解釋，POLO衫是從T恤演化而來，最初的原因其實是要幫助脖子防曬，因此將領子立起來才是對的穿法，只是在非大太陽的情況下，看起來會比較怪一點。