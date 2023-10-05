根據調查，未來3年內行銷產業人員的AI使用率將增加1.6倍，Meta今（5）日舉辦2023 Meta行銷高峰會，會中由品牌溝通專家、創作者、產業策略顧問共同分享，品牌如何透過多元行銷工具，提升品牌價值。同時Meta也宣布推出全新生成式AI廣告工具，將有效幫助廣告行銷人員大幅提升內容產出效率。

繼日前Connect大會上分享許多AI最新發展，Meta今日再宣布即將在Meta的「廣告管理員」中，首次為廣告創意工作者推出生成式AI廣告創造功能，並預計於明年完成全球上線。初期主要功能包含：

1.背景生成：建立多個背景配合廣告主的產品圖像，針對不同受眾客製化創意內容。

透過 Reels 展示個性、訴說品牌故事，是年輕世代發現品牌的重要管道。（Meta提供／古明弘台北傳真）

2.圖像擴展：將現有素材根據版面不同無縫調整（ 如動態消息或連續短片 ）成不同長寬比，廣告主將以較少時間與資源重新再利用創意素材。

3.文字變化：根據廣告主的原始文字生成多種廣告文案版本，凸顯產品及服務賣點，並提供多種文案選項，讓廣告適用於不同受眾。但此功能目前僅限於發展英文文案。

這些功能不僅幫助廣告創意人員每週節省至少 5 小時以上的時間創造素材，也可減緩創意疲勞的困境，進而提高效率與成效。

會中也直接表明短影音仍是王道，Reels已成為現今品牌最常使用的影音形式之一。許多國際品牌已開始透過Reels訴說品牌故事，運用Reels沉浸感的特性，讓消費者對品牌產生共鳴與共感，進而認同品牌價值。短影音的高吸睛度，以及Meta全球每月38億活躍使用者，讓企業加速投資運用 Reels 訴說品牌故事，擴大接觸潛在消費者。

Meta也鼓勵企業持續與創作者合作，年輕世代消費者對於創作者的接受度與喜愛度極高。據Meta調查，63% 的18-34歲受訪者相信創作者推薦品牌的內容，勝過品牌自我宣傳的內容；過去6個月內，58% 的消費者，曾因創作者的推薦而購買過新商品。創作者已化身為品牌與消費者間建立連結的橋樑，創作者的多元樣貌，讓品牌得以觸及更廣泛的受眾。