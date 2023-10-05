一名具小英之友會成員身分的陸配，傳出返陸探親時遭到陸方逮捕。海基會今日表示，迄今並未接獲當事人或家屬的求助，將嘗試進一步釐清狀況。

媒體報導，一名擁有中華民國身分證、嫁來台灣20多年的大陸配偶，近期回大陸探親時遭到逮捕，目前下落不明。據稱，有綠營人士已向海基會尋求協助。該名陸配為小英之友會成員，但目前不清楚是否因此被捕。

對於該報導，海基會副秘書長蔡孟君今日於背景說明會上回應，海基會同仁曾接獲民眾轉述稱，其陸配友人返陸探親卻失聯等情勢；經查，海基會迄今並未接獲當事人或家屬的求助。

蔡孟君表示，海基會將持續密切關注，如果接獲家屬陳情，將會盡力提供必要協助。她補充，關於這個案子，海基會將嘗試與轉述人士接觸，看能不能再進一步釐清狀況。除此之外，目前沒有進一步的資訊可以說明。

若未來接獲此案的求助，蔡孟君指出，海基會將盡可能了解狀況，過去關於此類案件的協處方式，都會配合家屬的意願與請求全力協助，因為這也涉及當事人個人資訊，以及當事人的權利。