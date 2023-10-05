台北市長蔣萬安5日赴議會專案報告，民進黨團不滿前市長柯文哲留下爛帳，包含台北流行音樂中心、台北表演藝術中心賠償款及教育基金僅剩12億元，「債留萬安」，蔣卻對此並無說明，要求蔣萬安不因藍白合而不追究前朝責任，民進黨團並上前至蔣萬安身旁大喊，「柯留爛尾，蔣萬安快醒醒」。國民黨團則接著喊出「市長加油」。

民進黨議員王閔生指出，柯文哲留下北藝監造賠償金高達2.36億，對於柯的爛攤子，蔣萬安卻沒有展現態度；北流也有1.9億元工程款未付，導致每個月要付出80萬利息；而地方教育發展基金在柯文哲任內有144億，卻只留給蔣萬安12億，加上柯去年編列今年5億預算，也就是最終只留下7億元，巧婦難為無米之炊。

他要求，蔣萬安不要因為政治操作，而不追究前朝責任，以作為藍白合的政治籌碼。

民進黨議員吳沛憶指出，柯文哲成為台北市的恐怖情人，柯任內滿意度倒數第一，還對蔣萬安指指點點下指導棋。柯留下北流、北藝和教育基金等爛帳，「債留萬安」，蔣萬安對此卻毫無說明。

民進黨議員何孟樺說，柯文哲不顧議會決議堅持舉辦雙城論壇，留下雙城論壇爛帳，市府至今並無咎責，也無送監察院。希望蔣萬安可以勇敢做自己、勇於處理，不因藍白合就不敢得罪柯文哲，睜眼說瞎話將納稅錢當作聘金，作為侯友宜跟柯文哲的媒人。這樣柯文哲成為歷史罪人，蔣也難辭其咎。

民進黨台北市議員林延鳳批評，在各項民調中，台北市民滿意度都在吊車尾，顯示蔣萬安市政無能且市民無感，蔣萬安欠市民1個道歉，北市府應該對此想出解決方案，不要繼續實現前市長柯文哲的吊車尾經驗。最後林延鳳並送上「吊車尾」作為禮物，以釣竿掛上YouBike立牌，要求解決YouBike無人調度、無車可借的問題。

社民黨議員苗博雅則送上索資文件做成的藝術禮物，她痛批，9月20日向北市府索資畜產會給衛生局的公文，結果卻收到1份打上全部馬賽克的資料，我當議員這麼久，從沒受過這樣羞辱。」沒想到隔日就看到國民黨議員在臉書貼出高清無碼的同樣資料，令人震驚、不解且失望。蔣萬安身為法律人，難道能接受這種行政不中立的事？

民進黨議員帶上準備好的標語「柯留爛尾，蔣當門神，只為藍白，唬弄市民，蔣萬安快醒醒」，並上前至蔣萬安座位前喊出訴求，「柯留爛尾，蔣萬安快醒醒」。國民黨團也不甘示弱，上前接著大喊，「蔣萬安加油加油加油。」

民眾黨議員陳宥丞則呼籲，希望府會解決問題、面對問題，而非解釋問題並擱置，蔣萬安在施政滿意度還在尾段班，議員、市民關注的議題包含行人地獄、都更、食安、勞安和公安等，凸顯蔣萬安上任後讓大家心真的很不安，內湖交通同樣也繼續血栓。

他說，但聽民進黨議員的發言，還以為柯文哲還在執政，如果柯文哲執政有問題，贊成府會送檢調、監察院查辦，不應將柯當作政治提款機，拉柯打蔣其心可議。民眾黨團並至蔣萬安作為旁合照，並喊出訴求，「停止口水，終結藍綠惡鬥。回歸市政，把議會還給市民。」