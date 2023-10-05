該報導提到阿里位於比利時Liege市貨運機場的一座物流中心時，指出安全部門表示，他們正在偵查包括阿里巴巴在內的中國實體「可能的間諜活動或干預活動」。

報導指出，阿里巴巴否認了自己有任何的不當行為。

阿里巴巴和比利時國家安全局(VSSE)目前都沒有回應新聞報導。

阿里巴巴在2018年與比利時政府簽訂協議，啟動一個電子商務交易中心，並由阿里的物流公司菜鳥來營運；阿里當時的投資也包括物流的基礎建設。

據知情人士表示，在情報評估之後，比利時情報單位正在監控該公司的運作，其中一項監控領域是軟體系統，據了解可能收集敏感的經濟資訊。

金融時報援引比利時監控單位的說法，指會開始關注阿里巴巴，是因為中國立法要求企業對中國當局和情報單位分享資訊。

阿里巴巴在上個月提交了申請，擬將旗下的菜鳥在香港交易所上市。阿里在今年曾表示，將進行重組，並將業務拆分為六家之後，菜鳥成為首個被分拆的業務部門。