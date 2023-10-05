鴻海先前表示，隨著時序進入旺季，預期第三季將優於第二季，季增幅度將略高於前2年平均的9.85％水準，實際表現符合預期。展望後市，由於下半年為資通訊（ICT）產業傳統旺季，因此營運會逐季加溫，預計第四季將較第三季顯著成長。

鴻海指出，與8月相比，受惠新品發表及消費智慧產品零組件出貨增加，帶動消費智慧產品、元件及其他產品9月營收強勁月成長。不過，雲端網路產品因客戶拉貨動能保守而微幅衰退，電腦終端產品亦因PC市場需求趨緩而略為衰退。

與去年同期相比，受惠消費智慧產品類供貨占比增加、汽車電子元件出貨成長，使鴻海9月元件與其他產品營收顯著年成長，消費智慧、電腦終端、雲端網路產品則因基期較高及客戶拉貨動能保守，均較去年同期衰退。

受惠新品發表及返校需求增加，鴻海第三季四大產品線營收均較第二季成長，其中以元件及其他產品受惠消費智慧產品類出貨增加，較去年同期微幅成長最佳，消費智慧、電腦終端、雲端網路產品則因基期較高及客戶拉貨動能保守，均較去年同期衰退。

不過，由於客戶拉貨動能保守、PC市場需求趨緩、非主要業務需求下滑、去年基期較高，累計前三季鴻海四大產品線均較去年同期小幅衰退。鴻海將於18日舉行2023鴻海科技日，並於11月14日召開法說會，說明第三季財報及最新營運展望。