港星周潤發今（5日）出席第28屆釜山國際電影節記者會，這是周潤發睽違14年再度訪韓，這次除了有周潤發作品特別放映單元之外，還有「蓋手章」的星光大道儀式。他在記者會上表示：「釜山是很美的地方，早起晨跑有不少人認出我，打算之後像個觀光客一樣去吃章魚。」談到4日跟另一位韓國影帝宋康昊碰頭交流，周潤發坦言：「我韓文不好，他昨天講了什麼我沒聽懂。」但表示2人都在同一個產業工作，靠心領神會溝通並不難。

另外，周潤發與愛妻陳薈蓮膝下無子，2018年2人在與淨空法師會面後宣布死後要將身家近215億台幣裸捐。提到此事，周潤發幽默回應：「不是我要捐，是我老婆決定的，我也不想捐，都是我辛苦錢。」並表示老婆是經紀人，他就是領老婆給的零用錢生活，對詳細金流不清楚。被問到在電影圈有如此了不起的貢獻，周潤發謙虛回應：「其實我是一個普通到不行再普通的人。」、「在我的世界裡人人平等」

而在今年7月，周潤發曾傳出烏龍死訊，在記者會被問到時他笑說：「有人說我已經去世了，但事實上，這種虛假消息並不讓我太在意。每天都有這種事情發生。」大家都知道周潤發有晨跑的習慣，他也開玩笑直說：「也許我在跑步的時候會死掉，那時也不會有虛假消息了。」也因此，周潤發認為活在當下最重要，把生死看得很淡，坦言：「我不怕變老，也沒什麼害怕的事，這就是人生，有生就有死。」