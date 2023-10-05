杭州亞運男子自由式滑輪速度過樁賽，中華隊15歲小將王宥鈞今天在準決賽以2比0擊敗伊朗好手萊薩尼，金牌戰再以2比0取勝中國大陸選手張顥，勇奪中華滑輪溜冰隊今天第2金，另一位中華隊選手黃品睿則以2比0勝萊薩尼摘銅。中華代表團本屆亞運累積14金落袋。

金牌戰王宥鈞首回合以漂亮的壓線動作險勝，第2回合張顥偷跑犯規，讓王宥鈞白衝了一趟，但王宥鈞穩住呼吸重新比賽也率先衝線，讓中華隊今天包辦速度過樁賽男、女雙金，我國也在本屆滑輪溜冰累積6金。