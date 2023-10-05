台北市中正區的1名男子準備騎機車載女兒一同回家，出門卻發現機車置物箱內的安全帽不見了，立即打電話報警，警方獲報調閱相關監視器的畫面，循線將涉案女子緝捕到案，沒想到女子竟供稱，是因為不想違規，所以才拿走別人車上的安全帽，警方訊後將他依竊盜罪送辦。

警方表示，1名男子帶著女兒去中正區上班，暫時將機車停在門外，下班後準備騎車載女兒回家，打開機車置物箱時，發現女兒的兒童安全帽不翼而飛，男子見狀後立即通報警方。

警方獲報後，調閱監視器，發現一女子在案發地等待，隨後一名男性騎乘機車出現準備搭載女子，女子發現自己沒有安全帽，便隨手打開一旁被害人機車置物箱，取出一頂安全帽戴上後與男子一同騎乘機車往萬華方向離去。

警方循線在萬華區查獲犯嫌、並起獲遭竊的兒童安全帽，經了解，女子在等待男朋友搭載時，發現男友忘了帶自己的安全帽，女子為了不違反交通規則，便隨手竊取他人置物箱內的安全帽，不料全程被監視器清楚錄下。該名女子雖未違反交通規則，但卻犯下更嚴重的刑法，警方訊後將該名女子依竊盜罪送辦。

警方呼籲，順手牽羊是犯罪行為，不容輕忽，切勿因一時失慮而觸法；另外也提醒民眾貴重物品應妥善保管，以免遭受損失。