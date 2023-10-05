台東縣小犬颱風災害應變中心今天下午與16位鄉鎮市長連線開會。（蔡旻妤攝）

小犬颱風重創蘭嶼，台東縣小犬颱風災害應變中心今天下午與16位鄉鎮市長連線開會，其中蘭嶼鄉長謝胡源表達島上水電等維生系統、公共設施和民宅學校受災嚴重，亟需外界支援災後復原。

台東縣長饒慶鈴當場回應，已經協調民航局，明天天氣許可下，會先行派遣台電、自來水及中華電信等單位搶修搶險人員前往蘭嶼，全力進行維生系統搶修復原作業，同時明天一早也會有一艘貨輪載運民生物資、搶救機具，進行路樹倒伏整理、民眾房屋鐵皮拆卸，由於每次颱風過境，也協調海巡單位明天派遣100噸艇載送軍方級台電人員支援救災。每次颱風蘭嶼都首當其衝，形成電力中斷情形，也會向中央反映爭取電力地下化。

饒慶鈴進一步表示，蘭嶼鄉內所有學校重創嚴重，因此，宣布明天蘭嶼鄉全鄉停止上班上課，方便民眾進行災後復原，以及學校校園整理，也讓學生安置在家，避免到校造成危險，希望在安全無慮情況下，才讓學生回校復課。

蘭嶼島上通訊仍不穩定，根據初步彙整，開元港區內約8成船艇翻覆或沉沒，4所國小及蘭嶼高中有屋頂、門窗、教學設備毀損等災情，饒慶鈴說，除了10／6蘭嶼全鄉停班停課，各校也會盤點上課替代空間；至於災後重建經費將爭取中央支持。