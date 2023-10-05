楊蕙如5年前指揮網軍，在「關西機場事件」侮辱外交部大阪辦事處及公務員，台灣高等法院將她依《刑法》140條的「侮辱公務員執行職務罪」判刑5月，可易科罰金確定。她不服提釋憲，主張該法條違憲，憲法法庭併案後，12月26日將開庭審理。

10月1日尤伯祥等4名新任大法官就職，台灣15位大法官都是蔡英文總統提名任命，憲法法庭也公布今年11月至明年3月言詞辯論案件庭期表，除了楊蕙如針對侮辱公務員案外，另有張大春及承審法官針對公然侮辱罪的釋憲案等。

2018年的「燕子颱風」侵襲日本，關西國際機場淹大水，旅客受困，網路出現質疑我大阪辦事處協助輸運國籍旅客不力的言論，網路霸凌間接導致時任大阪處長蘇啟誠想不開，引發日本與台灣社會關注。

檢方追查發現，蔡福明2018年9月6日使用idcc帳號在PTT發文，批大阪處在關西機場事件「爛到該死」，是「黨國餘孽」等；楊蕙如在LINE群組「高雄組」，指示網軍「推高調」，她與蔡男遭起訴。

去年2月，高院審結認定，楊及蔡用黨國餘孽等文字，貶損駐大阪辦事處公務員依法執行職務的尊嚴，且逾越善意合理評論，或意見表達的言論自由保障界限，依侮辱公務員罪，各判刑5月，可易科罰金定讞。

楊女不服聲請釋憲，辯稱當時相關文章不是她所寫，也不是她發表，在LINE稱幫高調只是單純贊同，她託友人「推一下幫高調」，並未指示他人侮辱公署和公務員，沒有觸犯侮辱公務員罪，高院判決確定的結果，嚴重侵害言論自由。

楊女說，侮辱公務員罪限制人民受憲法保障的政治性言論，淪為箝制人民表達意見自由的工具，且法條欠缺急迫且特別重要的公共利益，牴觸憲法的比例原則及平等原則等，以嚴刑峻法介入人民言論自由，有重新審視的必要，憲法法庭應判決違憲。