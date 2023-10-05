TOYZEROPLUS預告罐頭豬LuLu化身豬熊、豬羊首次進攻玩具展。（TOYZEROPLUS提供／朱世凱台北傳真）

國際潮玩品牌POP MART泡泡瑪特自成立以來，曾與眾多品牌進行跨界合作，近期攜手由陳冠希主理並恰逢20周年的潮流品牌CLOT，推出以「LOVE ALWAYS WINS 愛無不勝」為理念的「MEGA α SKULLPANDA 1000％ CLOT」，售價1065美元，瞬間吸引超過10萬人搶著登記，可見人氣之旺。陳冠希也在合作過程中談到對愛的定義。

「MEGA α SKULLPANDA 1000％ CLOT」採用透明材質，呈現強烈未來感，本體高度達76公分，頭部及四肢關節皆可活動，並具備可拆卸式的面罩。最特別的是，面罩內部加入了CLOT的品牌LOGO燈條，耳球部分也同樣加入燈光，軀幹中心設置了象徵心臟的燈飾，代表著對愛的堅定信念以及積極態度，整體配色以象徵SKULLPANDA的黑色及代表CLOT的紅色為主，極具張力。

談到此次以「愛」為名的合作，陳冠希表示，有著妻子秦舒培和女兒的陪伴，自己現在更能理解愛的意義，並認為在人生旅途中，無論是艱難或者美好的時刻，種種體驗都融合成為了創作的養分。值得一提的是，「TTF台北國際玩具創作大展」將在7日至10日於華山文創園區登場，POP MART旗下眾多角色當中，最受歡迎莫過於以水汪大眼擄獲女生芳心的MOLLY，本次特別集結了各種不同可愛造型，將於展覽期間限量發售。

另外，香港潮玩品牌TOYZEROPLUS也將會參展，並且為台灣消費者帶來多款萌力四射的台港創作者IP，如罐頭豬LuLu化身豬熊、豬羊首次懶萌進攻玩具展，另有PP BABY、吃貨恐龍、鼠尼等全新公仔與系列週邊讓你滿載而歸；還有每推出就秒殺的「奧樂雞x吃貨恐龍」，台灣限定第三波全新聯名「刨冰款」，同步限量發行。