邵雨薇為《惡女》新聞主播苦練口條。（CATCHPLAY提供）

懸疑驚悚電影《惡女》將於10月27日全台上映。今日釋出兩款林美秀與邵雨薇的角色海報，飾演蛇蠍女何秀蘭的林美秀貴氣逼人，一身華麗洋裝，用撫媚的雙眼挑逗男性，搭配背景中的文案「為什麼每個男人都愛我？」，連她自己看了都直呼「看起來好討厭！」而邵雨薇款角色海報，則是透過標語「我只是把屬於我的拿回來」，暗示著智慧與美貌兼具的新聞主播黃立美，將不擇手段身奪回屬於她的東西；《惡女》兩款角色海報各自暗藏玄機，引發網友熱烈討論！

在電影《惡女》中飾演女主播的邵雨薇透露自己首次嘗試新聞主播角色，她為此實際走訪新聞台實習採訪、播音，更下足苦心磨練主播口條，她說：「必須要完全進入立美的生活，就需要揣摩主播的個性、體驗她的工作日常，進而感受這個角色的心境轉折，唯有先說服我自己過後，才能將內化過後的表演呈現給觀眾，並且說服觀眾。」

飾演蛇蠍女的林美秀也分享自己第一次飾演氣質高雅卻又冷血狠毒的角色，林美秀透露自己在拍攝期間，讓何秀蘭的人設完全內化，就連下戲後都受到影響，她笑說：「何秀蘭靠著對男人的崇拜、溫柔與美妙的廚藝收服男人的心，將這個角色內化後，我整個人都變了，身旁的人都大讚那陣子特別溫柔！」