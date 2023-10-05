美麗少年特洛伊即將推出睽違 5 年的第 3 張專輯《給你給我》（Something To Give Each Other），過去未發片的期間，他曾在 2019 年來台開唱吸引滿場人潮，也曾參與話題影集《偶像漩渦》的演出，更在天后蕾哈娜的 Savage X Fenty Show 中擔任模特兒；如今特洛伊終於回歸音樂人身分，並以「與人互動」為專輯主軸出輯，他也在近期訪問中透露自己曾嘗試使用交友軟體與人互動，卻發生被軟體封鎖 10 次的糗事。

特洛伊提到自己不久前曾經使用過交友軟體，但因為被其他用戶以為是假特洛伊，導致帳號不斷被舉報，他笑說：「我大概被軟體封鎖了 10 次，真的好尷尬，所以我問我的團隊有沒有人認識這家交友軟體的工作人員，可不可以解封我的帳號之類的，後來成功了！現在我的帳號獲得無敵星星，再也不會被因為因舉報冒充而被封了。」他也認為實際見面互動比網聊更實際，「使用交友軟體會有一種自己好像很認真在經營情感生活的幻覺，但實際不然，你只是躺在家裡的沙發上而已。」

今年 7 月特洛伊以一曲〈Rush〉重返樂壇，MV 中大尺度的派對畫面話題十足，串流也迅速破億點聽成為今夏熱單之一；最新單曲〈Got Me Started〉延續派對氛圍，MV 移師曼谷拍攝，更請到泰國男神 PP Krit 客串演出。特洛伊表示經過疫情後，他格外珍惜人與人之間的連結，也成為全新專輯的主軸，「無論是與人在舞池中熱舞、一夜的放縱、一個周末的約會，抑或是愛情長跑五年等等，這些全部都是很珍貴的體驗！我希望大家在聽完專輯後能放下手機、走出門，實際與人互動並深刻感受這些體驗。」

呼應專輯理念，台灣唱片公司環球音樂將在 10 月 7 日（六）早上 11 點開始於台北信義誠品音樂館舉辦「《給你給我》專輯預購會」，凡於活動現場預購專輯者，即可於發行時獲得隨貨附贈的親筆簽名卡一張，另外還有限量貼紙可以拿，現場另備有專輯相關活動陳列，歡迎粉絲一起走出門，與所有喜歡特洛伊的樂迷一起拍照打卡，詳細活動資訊請見「環球音樂 西洋」臉書粉絲專頁。全新專輯《給你給我》 10 月 13 日數位平台與實體通路同步發行。