嘉義縣尚在小犬颱風陸上警戒區範圍內，考量到行車安全，阿里山林鐵已預告，嘉義至十字路本線及阿里山國家森林遊樂區內的祝山、神木、沼平等3條支線，明天10月6日持續停駛，林鐵將視颱風動態及天候狀況，進行路線巡檢確認安全後，再另行公告復駛時間

嘉義市阿里山林業村、檜意森活村明天正常開園，林鐵及文資處提醒，已訂票旅客，可自乘車日起1年內，持車票至林鐵各車站或全省IBON辦理全額退票。